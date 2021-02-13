В Минобороны анонсировали мощный парад на 30-й День Независимости Украины

В Министерстве обороны обсудили идеи для парада к 30-летию независимости Украины в Киеве, среди предложений – речной парад по Днепру и пролет воздушной колонны над Крещатиком.

Об этом сообщается на сайте министерства. Всего в ходе совещания была представлена предварительная концепция формата будущего мероприятия, состав сил и средств для участия в нем.

По предварительному замыслу, в параде задействуют 27 парадных расчетов общей численностью более 4 тыс. человек: 19 расчетов от Вооруженных сил Украины (ВСУ), 8 будут от других составляющих сектора безопасности и обороны.

Также к мероприятию предложили привлечь 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, более 50 летательных аппаратов, сводный оркестр количеством тысяча музыкантов, заявлены прохождение конного и кинологического подразделений.

Планируется демонстрация новейших разработок оружия, в частности, РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром", БПЛА "Байрактар" и других.

На Михайловской площади столицы состоится выставка военной техники и вооружения ВСУ.

Мероприятия Военно-морских Сил состоятся в Одессе. Для участия в них приглашены представители флотов государств-партнеров Украины.

На парад в Киеве планируется пригласить глав оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также Генерального секретаря НАТО и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Тренировку подразделений ВСУ, которые будут привлекаться к участию в параде ко Дню Независимости, запланировано начать в конце февраля.

Напомним, что 24 августа 2020 года официального военного парада в Киеве не было, однако состоялся Марш защитников Украины. В нем приняли участие ветераны войны на Донбассе и общественные активисты.

Мероприятие собрало несколько тысяч человек, участники шествия прошли от парка Шевченко до Майдана Незалежности в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что о проведении парада к 30-летию независимости нашей страны заявил президент Владимир Зеленский в начале февраля нынешнего года. Также вечером 24 августа состоится праздничный концерт, сказал он.

По словам президента, на главный праздник ожидается приезд лидеров многих государств – партнеров и друзей Украины.