В Милане устроили акцию протеста против мероприятия с участием пророссийских пропагандистов

В рамках кампании по недопустимости мер российской пропаганды в Италии под видом культурной дипломатии 14.01 в городе Милан прошла уличная акция протеста напротив магазина-издательства, где итальянская организация Vento dell'Est с участием пророссийских пропагандистов проводила собрание, посвященное смерти Д.Дуги. Среди участников мероприятия был указан Элизео Бертолази – лицо, находящееся в Украине под санкциями за оправдание российской оккупации.

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Кроме представителей организаций украинской диаспоры, присутствовали представители общественных организаций Ponte Atlantico, Liberi Oltre, а также выступали итальянские политики: Benedetto Della Vedova (+Europa) Бенедетто Делла Ведова. (президент радикальной партии) Senatrice Mariastella Gelmini (Azione) сенатор Мариастелла Джельмини Lia Quartapelle (PD) Лия Кватрапелле (Демократическая партия). По словам представителей Ponte Atlantico, на акцию пришли около 150-170 человек.

Спикеры говорили о роли Украины в европейской безопасности, решительности и дальше продолжать поддержку Украины, что противоречит российской пропаганде и опасности конкретного мероприятия пророссийской пропаганды в Милане. Также присутствовала группа русских диаспорян, говоривших об отсутствии свободы слова в России и репрессии цензуры.