В микроволновке есть фильтр, который следует чистить раз в пол года: лайфхак поразил сеть

Миллионы пользователей сети были удивлены, когда узнали, что в некоторых микроволновках есть скрытый угольный фильтр, который необходимо чистить каждые полгода.

Неожиданным лайфхаком поделилась американка mamasknowbest в своем видео в соцсети TikTok. Она продемонстрировала, как его можно найти и очистить (чтобы просмотреть видео, нажмите на конец страницы).

По ее словам, многие даже не догадываются, что в кухонном приборе есть встроенный фильтр, который необходимо каждые 6 месяцев чистить от грязи. Следует отметить, что в ее случае он находился в верхней части микроволновки, но его расположение разнится в зависимости от конструкции прибора. К тому же есть модели, у которых этот фильтр и вовсе отсутствует.

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Следует предупредить, что прежде чем вмешиваться внутрь устройства, необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации. А также не забудьте выключить микроволновку из электросети.

Очистить фильтр довольно легко, блогер просто сняла его и промыла в раковине с мыльной водой. А пластиковую крышку и верх прибора протерла губкой с моющим средством. Остатки влаги она убрала с помощью сухой тряпки.

После этой процедуры женщина просто поставила фильтр и закрыла его пластиковой крышкой. Видео стало вирусным и на момент публикации его просмотрело уже более 2,8 млн раз. Пользователи соцсети были удивлены увиденным и оставили много комментариев под видео. Приведем некоторые из них:

"Я почти уверена, что владельцы моего жилья никогда не меняли их, и я боюсь на них смотреть", – написала одна девушка.

"Поднимите руку, если вы не знали, что в вашей микроволновке есть фильтр", – пошутил другой пользователь.

"Обратите внимание: их имеют только микроволновые печи, которые встроены в стену, настольные микроволновки не имеют фильтров", – отметила еще одна из участниц обсуждения.

Следует отметить, что существует простой лайфхак для быстрой очистки микроволновки от грязи. Для этого необходимо налить в емкость полстакана воды, добавить немного моющего средства и добавить несколько ломтиков разрезанного лимона.

Смесь необходимо поставить в микроволновку и установить таймер на 2 минуты. После этого необходимо промокнуть кухонную губку в емкости и протереть внутри кухонного устройства. После этого – протереть поверхности влажной тряпкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство людей неправильно пользуются микроволновкой, из-за чего еда на вкус получается, мягко говоря, не очень. Был проведен опрос американских шеф-поваров и составлен список наиболее распространенных ошибок, допускаемых при приготовлении и разогреве пищи в микроволновке.