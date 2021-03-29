В МИД Украины ответили на введение паспорта вакцинации в ЕС

Алексей Титофф Общество 14:42, 29.03.2021 Обновлено: 14:58, 29.03.2021

В Украине готовы проработать с Еврокомиссией признание в Евросоюзе украинских сертификатов вакцинации после их разработки.

Такой комментарий для OBOZREVATEL дал представитель МИД Олег Николенко, отвечая на вопрос о "паспортах вакцинации" в ЕС.

"В Министерстве иностранных дел Украины внимательно следят за обсуждениями в Европейском Союзе введения так называемого "цифрового зеленого сертификата" для облегчения передвижения граждан во время пандемии. Окончательного решения пока не принято", – сказал он.

Спикер МИД отметил, что в Украине готовы разработать свой "паспорт вакцинации" для признания его в Европе.

"Сейчас во время путешествий наших граждан за границу продолжают действовать те же правила, в зависимости от страны. Чтобы избежать проблем на границе, рекомендуем гражданам Украины осуществлять проверку актуального режима въезда и транзита через сайт tripadvisor.mfa.gov.ua, дополнительно проверяя информацию на сайте reopen.europa.eu", – добавил Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Вирастюк вырвался вперед на довыборах в Раду на Прикарпатье: данные ЦИК

На Прикарпатье Вирастюк отстает от Кошулинского и Шевченко – экзит-пол "Рейтинга"

Конфликтовал с рейдерами, погиб от удара в спину: появились подробности об убийстве добровольца в Киеве

В Украине умер "киборг" ДАП, который боролся с раком и COVID-19

Войска РФ обустраивают новые позиции на Донбассе – штаб ООС