В метро Берлина избили украинца из-за значка с национальным флагом: подробности инцидента

В Берлине (Германия) 27 января агрессивный мужчина напал на гражданина Украины, нанеся ему несколько ударов в лицо. Инцидент произошел в метро на глазах у многих людей.

Видео дня

Об этом пострадавший Артем Мокренец рассказал на своей Facebook-странице. Он предположил, что стал жертвой избиения из-за значка с украинским флагом на своем рюкзаке (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, в то утро он ехал на курсы немецкого языка. Когда примерно в 08:40 делал пересадку в метрополитене, на эскалаторе его обогнал мужчина и начал кричать в лицо. Артем разобрал, что он назвал его "нацистом".

"Я растерялся сначала. Затем четко услышал, что он говорил об СССР", – сказал пострадавший в комментарии изданию "РБК-Украина", добавив, что после этого агрессивный мужчина развернулся и пошел вверх по эскалатору.

Артем отметил, что тогда на рюкзаке имел значок с флагом Украины. Судя по всему, именно это так разозлило мужчину, который неадекватно вел себя.

"Он тыкнул несколько раз мне фак в лицо, что меня очень возмутило. Потом я увидел, что он повернул на мою платформу. Я тоже развернулся и показал ему фак", – признался Мокренец.

Он продолжил включить камеру на телефоне и подошел к мужчине на перроне. Тот сделал вид, якобы вообще не понимает, что происходит, и что от него хотят.

"Сказал ему, что он должен отвечать за свои поступки, я вызову полицию, и тогда он объяснит, кто же вел себя агрессивно", – указал Артем.

По его словам, это еще больше разозлило мужчину, который снова начал кричать и называть его "нацистом".

"Я поднял телефон, чтобы его снять, и в тот момент он меня ударил – трижды по голове кулаком. После этого тот развернулся и начал быстро идти в последний вагон (инцидент происходил возле первого)", – рассказал пострадавший.

Впоследствии, говорит Артем, к нему подошли люди, пытались помочь, но он последовал за ударившим его мужчиной.

"Ко мне подошел мужчина, хотел помочь. Я объяснил ему, что украинец и, возможно, меня ударили из-за значка. Прибыл поезд, агрессивный мужчина не пускал меня внутрь. Сказал ему, что буду ехать с ним и снимать. Он снова начал кричать и обзывать меня, а затем ударил кулаком в губу. Дверь закрылась, я остался на перроне", – описал события Артем Мокренец.

Растерявшись, он сначала стал вызывать полицию, а позже сам пошел в участок, где его хорошо приняли и зафиксировали факт избиения. 30 января Артем запланировал пойти к врачу для фиксации травм.

По словам украинца, нападающий был в два раза больше его и, судя по всему, это немец.

"Я уже оформил заявление в полиции, в понедельник пойду к врачу фиксировать травмы. Будем наблюдать за развитием этого случая. Надеюсь на справедливость", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Берлине группа русскоязычных мужчин напала на двух украинок. Они преследовали девушек 24 и 25 лет в метро, оскорбляли и ударили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!