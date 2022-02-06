В 'мертвом сердце' Австралии найдены редкие и хрупкие окаменелости возрастом в миллионы лет

Палеонтологи нашли настоящую сокровищницу окаменелостей в "мертвом сердце" Австралии – озере Эйр. Там находятся очень редкие останки животных и растений, которым от 11 до 16 миллионов лет.

Об удивительной находке ученых, которая позволяет составить уникальную картину жизни на этом континенте миллионы лет назад, рассказало издание Live Science. Сообщается, что место раскопок назвали Lagerstätte ("Место хранения"), оно располагается в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Местонахождение Лагерштетта, которое теперь носит название Макграт Флэтс, долго держалось в секрете, чтобы уберечь окаменелость от нелегальных коллекционеров.

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Большинство предыдущих находок, сделанных исследователями в Австралии, состояло из костей и зубов крупных животных. Однако в тайнике были найдены остатки мелких и хрупких созданий, таких как пауки и насекомые миоцена.

Окаменелости настолько хорошо сохранились, что авторы исследований смогли получить изображения мелких деталей – клеток и субклеточных структур. Ученым даже удалось увидеть, что стало последней едой животных.

"Этот объект дает нам беспрецедентное представление о том, какими были эти экосистемы. Теперь мы знаем, насколько разнообразны были эти экосистемы, какие виды в них жили и как эти виды взаимодействовали", – сообщил ведущий автор исследования Мэтью МакКерри, куратор палеонтологии в Австралийском музее.

Площадь ископаемых может составлять от 1000 до 2000 м², но раскопаны чуть более 50 м². Вероятно, что растения и остатки животных были погружены в железо и другие твердые минералы, что и позволило им настолько хорошо сохраниться в мельчайших деталях.

Собрав все эти окаменелости вместе, ученые планируют составить портрет вымерших тропических лесов Австралии. К настоящему моменту удалось найти листья растений, пыльцу, споры грибов и более десятка видов рыб, а также перо птицы, которая размерами напоминала современного воробья.

Но особую ценность, как считает МакКерри, составляют остатки арахнидов. К этому моменту на континенте было известно лишь о четырех ископаемых пауках, а в Макграте Флэтс уже нашли 13 представителей этих созданий.

Также исследователям удалось узнать, что средняя температура по тем временам составляла 17°C. Это удалось выяснить благодаря анализу листьев. Не менее важным открытием стало наличие в мягких тканях перьев, а также в глазах и коже рыб меланосом – клеточных структур, сохраняющих пигмент.

Несмотря на то, что цвет не сохранился, ученые могут сопоставить их форму, размер и расположение с современными животными. Исходя из этого, можно будет реконструировать окраску и даже узоры у видов, которые вымерли миллионы лет назад, заявил Майкл Фрезе, доцент естественных наук из Университета Канберры в Австралии.

Несмотря на уже сделанные открытия, палеонтологи считают, что это только начало работы с этой сокровищницей окаменелостей. Они надеются, что это место позволит выстроить целостную картину того, как менялась Австралия.

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