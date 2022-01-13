Археологи обнаружили руины римского города и рассказали об уникальных артефактах. Фото

Елена Расенко
Мир
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Археологи обнаружили руины римского города и рассказали об уникальных артефактах. Фото

В центре Англии, в графстве Нортгеемптоншир, были найдены развалины древнего римского города – крупного торгового центра. Его жители украшали себя драгоценностями и ели из тонкой глиняной посуды.

Как рассказал Тhe Guardian, открытие было сделано специалистами из Mola Headland Infrastructure, на границе Нортгемптоншира и Оксфордшира, на маршруте строящейся железнодорожной сети HS2 между Лондоном и Бирмингемом. Это один из более чем 100 археологических памятников, которые были исследованы на маршруте с 2018 года, и одна из самых значительных находок на сегодняшний день.

Среди находок, которые впечатлили археологов: римская дорога шириной 10 метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев, средневековая сбруя, украшения.

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Специалисты, которые работали на данном участке, отметили, что все найденное находится в весьма удовлетворительном состоянии. Они же предположили, что предметы хорошо сохранились благодаря почве, которая долго использовалась местными фермерами как место для выпаса скота, и на земляном участке никто ничего не строил.

О том, что на данном месте могут быть некие захоронения или руины, было известно еще с 18 века, отметили в Mola Headland Infrastructure, но находки во время раскопок превзошли ожидания экспертов.

Археологи нашли достаточно обширный участок дороги.

"Это, безусловно, одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами во время работы над схемой HS2", – сказали представители компании.

"Обнаружение такой хорошо сохранившейся и большой римской дороги, а также стольких высококачественных находок было экстраординарным и многое говорит нам о людях, которые здесь жили. Это место действительно может изменить наше представление о римском ландшафте в регионе и за его пределами", - добавили специалисты.

Деревня железного века, состоящая из более чем 30 круглых домов, стояла на этом месте во время римского вторжения в 43 году нашей эры. В период римской оккупации поселение расширилось.

Новые каменные постройки были возведены в отдельных жилых, сельскохозяйственных и промышленных районах поселения. В последнем археологи обнаружили следы мастерских и печей, где велась работа по металлу, выпечка хлеба и гончарное дело.

На месте раскопок были найдены скульптуры.

Эксперты предположили, что город был торговым центром, куда приезжали и уезжали телеги для загрузки и разгрузки товаров. Близлежащая река Черуэлл была еще одним торговым путем в поселение и обратно.

На пике своего развития в городе проживали сотни людей. О том, что он процветал, свидетельствует множество монет и гирь, используемых в коммерции.

Из недр чернозема также были извлечены ювелирные изделия с тонким орнаментом, стеклянные сосуды и изысканная самосская керамика, привезенная из Галлии.

"Была обнаружена половина кандалов, что, как предполагалось, указывает на преступную деятельность или рабский труд", – отметили археологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине археологи раскопали ряд артефактов времен Римской империи.

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