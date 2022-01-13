Археологи обнаружили руины римского города и рассказали об уникальных артефактах. Фото

В центре Англии, в графстве Нортгеемптоншир, были найдены развалины древнего римского города – крупного торгового центра. Его жители украшали себя драгоценностями и ели из тонкой глиняной посуды.

Как рассказал Тhe Guardian, открытие было сделано специалистами из Mola Headland Infrastructure, на границе Нортгемптоншира и Оксфордшира, на маршруте строящейся железнодорожной сети HS2 между Лондоном и Бирмингемом. Это один из более чем 100 археологических памятников, которые были исследованы на маршруте с 2018 года, и одна из самых значительных находок на сегодняшний день.

Среди находок, которые впечатлили археологов: римская дорога шириной 10 метров, жилые и промышленные постройки, более 300 монет и не менее четырех колодцев, средневековая сбруя, украшения.

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Специалисты, которые работали на данном участке, отметили, что все найденное находится в весьма удовлетворительном состоянии. Они же предположили, что предметы хорошо сохранились благодаря почве, которая долго использовалась местными фермерами как место для выпаса скота, и на земляном участке никто ничего не строил.

О том, что на данном месте могут быть некие захоронения или руины, было известно еще с 18 века, отметили в Mola Headland Infrastructure, но находки во время раскопок превзошли ожидания экспертов.

"Это, безусловно, одно из самых впечатляющих мест, обнаруженных нами во время работы над схемой HS2", – сказали представители компании.

"Обнаружение такой хорошо сохранившейся и большой римской дороги, а также стольких высококачественных находок было экстраординарным и многое говорит нам о людях, которые здесь жили. Это место действительно может изменить наше представление о римском ландшафте в регионе и за его пределами", - добавили специалисты.

Деревня железного века, состоящая из более чем 30 круглых домов, стояла на этом месте во время римского вторжения в 43 году нашей эры. В период римской оккупации поселение расширилось.

Новые каменные постройки были возведены в отдельных жилых, сельскохозяйственных и промышленных районах поселения. В последнем археологи обнаружили следы мастерских и печей, где велась работа по металлу, выпечка хлеба и гончарное дело.

Эксперты предположили, что город был торговым центром, куда приезжали и уезжали телеги для загрузки и разгрузки товаров. Близлежащая река Черуэлл была еще одним торговым путем в поселение и обратно.

На пике своего развития в городе проживали сотни людей. О том, что он процветал, свидетельствует множество монет и гирь, используемых в коммерции.

Из недр чернозема также были извлечены ювелирные изделия с тонким орнаментом, стеклянные сосуды и изысканная самосская керамика, привезенная из Галлии.

"Была обнаружена половина кандалов, что, как предполагалось, указывает на преступную деятельность или рабский труд", – отметили археологи.

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