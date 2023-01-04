В Мелитополе заметили военную технику войск РФ с новым обозначением на кузове. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе появилась военная техника российских солдат с новым обозначением на кузове. Прежде такого символа не было в перечне знаков захватчиков, это вызвало удивление у обывателей.

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Об этом сообщили на российском Telegram-канале, опубликовав кадры очевидцев. Новый знак напоминает международный символ мира, что конечно, в данных обстоятельствах смотрится фантасмагорично.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за большого количества раненых россиян в Мелитополе не хватает медицинского персонала. Из-за такой нагрузки местные больницы почти не принимают гражданское население, ведь оккупанты заставляют медиков в первую очередь оказывать помощь раненым россиянам.

Чтобы прикрываться от контрнаступления ВСУ в Мелитополе, россияне превратили в казарму школу рядом с многоэтажками. Оттуда вынесли всю мебель и поселили тех, кто строит и восстанавливает дороги, по которым потом идут военные грузы и техника армии РФ.