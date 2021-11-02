В Мелитополе с крыши школы упала девочка, она скончалась от полученных травм

В Мелитополе с крыши филиала школы №1 на улице Петра Дорошенко упала ученица 9-го класса другого учебного заведения. От полученных травм она скончалась.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь. Трагедия произошла 30 октября, на сайте школы №8, где училась погибшая, появились соболезнования.

Как девочка попала на крышу пока неизвестно. Следственно-оперативная группа установила, что причиной падения стала собственная неосторожность школьницы.

Медики скорой доставили пострадавшую в больницу, но во время проведения реанимационных мероприятий она умерла.

Видео дня

Полиция открыла уголовного производство по ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

В данный момент продолжается досудебное расследование, которое установит все детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из полтавских больниц 15 сентября остановилось сердце 10-летней школьницы. За несколько часов до трагедии девочка потеряла сознание на уроке физкультуры в школе.

До этого она не жаловалась на здоровье и занималась в основной группе по физкультуре.