В Мелитополе разоблачили предателей, которые сливали оккупантам данные об украинских патриотах. Фото

В Мелитополе разоблачили трех предателей, которые сливали оккупантам данные об украинских патриотах. Одна из них – основательница Telegram-канала "Ждуны Мелитополя и района".

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Еще двое – ее информаторы. Об этом сообщает местное издание "РИА – Мелитополь".

Отмечается, что охотников за патриотами разоблачили благодаря усилиям "Кибер Сопротивления".

Основательницей Telegram-канала оказалась 51-летнея Марина Стародубец, уроженка города Макеевки Донецкой области.

Ее информаторы – это Александр Закутний, уроженец Алчевска Луганской области, который не брезговал сдавать даже своих соседей. Также патриотов "сдавала" 40-летняя Анастасия Николаенко, уроженка Мелитополя. После оккупации ее поставили "смотрящей" в местном кафе "Пан и Пани".

"Не исключено, что за свою работу они получали неплохие деньги. А может, по выражению вождя мирового пролетариата, были просто полезными идиотами", – отметили в "РИА – Мелитополь".

Напомним, российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей временно оккупированных территорий, в том числе детей. Через подконтрольных учителей оккупационная "администрация" заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала агента ГРУ РФ в рядах украинской армии, который планировал "слить" врагу информацию о направлениях контрнаступления ВСУ. Им оказался житель временно оккупированного Энергодара.