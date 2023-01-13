В Мелитополе буряты и ''кадыровцы'' маскируются под украинцев для провокаций, – Федоров

Во временно оккупированном Россией Мелитополе в Запорожской области количество россиян, бурят, осетинов и "кадыровцев" уже превысило количество местных жителей. Оккупанты маскируются под украинцев и используют нашу национальную символику для провокаций.

Видео дня

Об этом на своем канале в Telegram сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров в четверг, 12 января. Он отметил, что с каждым днем "все больше кацапов из разных глубин немытой России "путешествуют" в захваченные территории Украины".

По его данным, известно о случаях, когда оккупанты повесили на КамАЗы украинский флаг и отправились к северу от Мелитополя в сторону Васильевки и пересели с грузовиков на легковые автомобили с украинскими номерами.

Таким образом, они провоцируют людей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов Украины, ведь знают, что местные жители ждут ВСУ.

Кроме того, россияне селятся по соседству с гражданскими в квартиры выехавших из оккупации людей, переодеваются в обычную одежду и подслушивают разговоры на улицах, а также перевозят военных в школьных автобусах с надписью "дети".

Как отметил мэр Мелитополя, подобные действия российских террористов – это еще один вид террора и испуга.

"Все жители ждут возвращения украинского флага. Поэтому орки провоцируют людей на эмоции, чтобы выявить и наказать патриотов. ВСУ и силы сопротивления отслеживают каждый шаг россиян. Поэтому они маскируются даже под детей", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном Мелитополе по прибытии в город российских "мобиков" участились случаи изнасилования несовершеннолетних. Оккупационные власти скрывают факты таких преступлений.

Из телефонного разговора оккупанта, перехваченного ГУР Минобороны, стало известно об очередном военном преступлении российских оккупантов в Украине. Приехавшие в Украину захватчики из Рязани впятером изнасиловали местную жительницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!