В Марьянском на Днепропетровщине зафиксирован массовый мор рыбы из-за последствий подрыва Каховской ГЭС. Фото и видео

В селе Марьянское Днепропетровской области, расположенном на правом берегу Каховского водохранилища, где накануне произошел военный теракт России, обнаружили душераздирающее зрелище. Тонны пресноводной рыбы выбросились на берег, поскольку в результате наводнения Днепр осоленился минералами Черного моря.

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Кадры мора опубликовали очевидцы. На них видно, как еще живая рыба погибает под лучами солнца, Россия спровоцировала настоящий экоцид, и это определение вовсе не используется ради "красного словца" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот такие, друзья, масштабы трагедии в современной Украине", – подчеркнул автор ролика.

Напомним, что президент Зеленский указал на нехватку питьевой воды, к которой приведет теракт россиян в Новой Каховке. Россия продолжает совершать демонстративные военные преступления на глазах всего мира, и мир не должен игнорировать этот факт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уничтожение Каховской ГЭС в Херсонской области привело к затоплению ориентировочно 10 тыс. га сельскохозяйственных земель на правобережье. Техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

"Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соли воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть. Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн", – посчитали в Министерстве аграрной политики.

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