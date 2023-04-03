В марте энергетики возобновили поставки света для 190 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины – ДТЭК

В марте энергетики ДТЭК вернули свет для 190 тысяч семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Всего за март специалисты облэнерго возобновили работу электросетей для почти 130 тысяч семей в Донецкой области и 51 тысяч семей Днепропетровщины.

Еще свет вернули 9 тысячам семей в Одесской области после очередного обстрела.

"Наша задача – максимально, насколько возможно в условиях регулярных обстрелов, обеспечить жителей и критическую инфраструктуру Донетчины и Днепропетровщины светом. За более чем год полномасштабной войны мы вернули свет уже более 4 млн семей в Донецкой области и почти миллион на Днепропетровщине. Большинство из них - 2 и более раз оставались без света из-за атак врага", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Энергетики подчеркивают, что продолжают работать в регионах с самыми ожесточенными боевыми действиями совместно с ВСУ и ГСЧС и возобновлять работу электросетей, как только получают разрешение от них.