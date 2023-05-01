В Мариуполе зафиксировали перемещение новых российских танков Т-90. Видео

Временно захваченный Мариуполь остается фактическим плацдармом для перемещения военной техники россиян. Практически каждый день местные жители видят движение танков, накануне по улицам ехали последние модификации Т-90.

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Кадры с подтверждением опубликовал советник городского головы Петр Андрющенко на своем Telegram-канале. Он указал, что техника движется по направлению в Мангуш-Бердянск, там продолжаются интенсивные бои с Силами обороны.

"Сохраняем сдержанный оптимизм касательно их утилизации на ночной Бердянской "бавовне", – иронично заметил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты принесли в Мариуполь обязательные сопутствующие "русского мира": разруху, грязь и нищету. В городе много приезжих, на улицах валяется мусор, а большинство поврежденных вражескими обстрелами зданий никто не ремонтирует.

Президент Зеленский показал кадры захваченного Мариуполя, сделанные со спутника. Теперь каждый может воочию увидеть, во что Россия превратила город, в котором до начала полномасштабного вторжения жили почти 500 тысяч человек.

"А сейчас почти не осталось целых домов. Государство-террорист сделало все, чтобы убить этот город. Более чем на 90% Мариуполь разрушен", – подписал украинский гарант ужасающие картины.