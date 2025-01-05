В Мариуполе возводят мемориал погибшим оккупантам: местные жители возмущены

В оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали строить мемориал в память о погибших захватчиках. Жителей города это возмутило, так как память убитых во время войны мариупольцев так никто и не почтил.

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Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко. Посреди парка в Приморском районе города оккупанты планируют установить огромный якорь, который, по их замыслу, должен быть виден из разных уголков Мариуполя.

О гражданских жертвах россияне, которые контролируют город, предпочитают вообще не вспоминать.

"Мариупольцы по чатам реально возмутились. Возмутились потому, что до сих пор в Мариуполе ни одного упоминания о погибших гражданских. Россияне избегают даже вспоминать о жертвах. О страшной цене оккупации. Поэтому везде насаживают своих "героев" для отвода внимания", – написал Андрющенко.

"Однако, поскольку, несмотря на потерю контроля, Мариуполь остается Украиной, мариупольцы не молчат", – добавил он.

Отметим, что точное количество мирных жителей, убитых россиянами в Мариуполе, на данный момент неизвестно. Городской голова Вадим Бойченко говорил, что официально подтверждена гибель более 22 тысяч человек.

Однако реальная цифра убитых оккупантами жителей города может достигать 50 тысяч. Называются и другие, большие цифры, например, 100 тысяч или даже больше жертв.

Также мы писали о том, что официально по данным Генпрокуратуры Украины жертвами нападения войск РФ на Мариуполь стали более 11 тысяч человек. Однако реальная цифра погибших мариупольцев может быть в десять раз выше, установить ее будет возможно только после освобождения города.

Напомним, что российские оккупанты сносили дома в Мариуполе вместе с останками погибших жителей. Это делалось для того, чтобы скрыть количество жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе украинские партизаны организовали успешную операцию по ликвидации российских захватчиков. В результате "несчастного случая" военнослужащие страны-агрессора России отравились алкоголем, шестеро погибли.

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