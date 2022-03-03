В Мариуполе в результате вражеских обстрелов десятки людей погибли, более 200 ранены

Продолжаются ожесточенные бои между Вооруженными Силами Украины и российскими оккупантами за город Мариуполь. Вследствие практически непрекращающихся обстрелов в городе погибли десятки мирных жителей, количество раненых превысило 200 человек.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Как и в других городах Украины, в Мариуполе оккупанты бьют по жилым кварталам и по мирным жителям.

В Мариупольском горсовете уже заявили о том, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

"Сегодня российские фашисты создают гуманитарную катастрофу в Мариуполе! Эти подонки не нашли другого способа сломать нас. Они препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Они также повредили железнодорожное сообщение. Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставке продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде. Сознательно за семь суток они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают увезти раненых, женщин и детей", - рассказал мер Мариуполя Вадим Бойченко.

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При этом оккупанты не дают ни восстановить критическую инфраструктуру, ни эвакуировать из-под обстрелов хотя бы женщин, детей и стариков.

Бойченко назвал действия оккупантов геноцидом украинского народа.

"Нас уничтожают как нацию. Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и прочего происхождения", – отметил Бойченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что В Мариуполе оккупанты подожгли "Эпицентр".

А мариупольские дети, которые уже неделю вынуждены прятаться от "миротворцев" в подвалах, записали пронзительное обращение к сверстникам из РФ и Беларуси и попросили их умолять отцов не идти на войну.