В Мариуполе оккупанты подожгли 'Эпицентр'. Фото

3 марта оккупанты подожгли один из крупнейших гипермаркетов Мариуполя "Эпицентр". Дым виден из разных частей города. Чтобы посмотреть фото, скрольте новость до конца.

Telegram-канал "Хуев*й Мариуполь | Мариуполь" сообщает, что сейчас горит еще и "Сильпо", который находится в одном помещении с "Эпицентром".

Бои в Мариуполе до сих пор не прекращаются. В настоящее время регион находится на грани гуманитарного кризиса. Оккупанты обстреливают жилые кварталы. Ранее мэр города заявил, что противник использует разные виды оружия и тотально уничтожает инфраструктуру. Уже сейчас десятки жертв и раненых. Обостряются проблемы с поставкой воды и электроэнергии.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские власти призывают "Красный крест" помочь в создании зеленого коридора. Это позволило бы завести людям еду, лекарства и продовольственные товары, которые практически нереально найти в Мариуполе.