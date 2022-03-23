В Мариуполе украинские военные ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флота

Оккупанты продолжают наступление на Мариуполь. В то же время 22 марта Вооруженные силы Украины ликвидировали выстрелом снайпера командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Это уже пятый убитый под Мариуполем военный такого уровня.

Бойцы ВСУ, защищающие город уже не первую неделю, проявляют высокий профессионализм и героизм. Об этом сообщил в обращении советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В течение суток бойцы ПВО сбили 6 российских самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет. Всего за время войны украинские военные уничтожили 105 самолетов РФ, что составляет отдельную воздушную армию.

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Оккупанты вчера пытались бомбить мирные города Украины, что завершилось для них поражением. Единственные направления, где в силу больших потерь ПВО нет возможности обеспечивать полноценную защиту, это зона ООС и Мариуполь.

Трудная ситуация остается в Чернигове. Там сейчас нет водо-, электро- и газоснабжения. Военные удерживают оборону. Обеспечиваются гуманитарные коридоры. "Чернигов еще сразится и, я думаю, что врагу не удастся не то, чтобы его взять, а даже приблизиться к городу", – говорит Арестович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Арестович попытался спрогнозировать, когда в Украине завершатся активные боевые действия.

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