Разбомбленный оккупантами Мариуполь показали на видео с дрона и спутников

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Почти уничтоженный Мариуполь, взятый в окружение армией оккупантов, показали на видео с дрона и на фото со спутников Maxar. Обнародованные материалы раскрывают подлинный масштаб варварства российских оккупантов, уничтожающих мирный город.

Видео с дрона обнародовали бойцы полка "Азов", защищающие город от вражеского нашествия. Они отметили, что, несмотря на страшный вид – город все еще жив.

"Это Мариуполь сегодня. Как мертвый, расстрелянный врагом город. Но он еще жив", – написали бойцы "Азова".

Они отметили, что в подвалах догорающих домов "дышат голодные люди".

"Их сердца еще бьются под завалами с надеждой на спасение. Мариуполь чувствует боль. Однако он все еще живой организм, ожидающий спасения", – говорится в заявлении.

Видео дня

Фотографии разбомбленного оккупантами Мариуполя также были опубликованы с систем спутников Maxar. На них отчетливо видно, что российские оккупанты обстреливают жилые районы, убивая мирных людей.

Также на фото попали последствия обстрела врагом завода "Азовсталь".

Как сообщал OBOZREVATEL, эксдепутат Бундестага Марилуизе Бек заявила, что в действиях оккупантов в Мариуполе имеются все признаки геноцида. По неофициальным данным в городе могли погибнуть десятки тысяч гражданских и военных.

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