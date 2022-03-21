Оккупанты устроили в Мариуполе геноцид: почему Россия стирает город с лица земли и сколько людей погибло

В Мариуполе сложилась настоящая гуманитарная катастрофа – россияне устроили геноцид украинцев и уничтожили город. По неофициальным оценкам, погибшими могут быть десятки тысяч мирных жителей и военных.

Об этом один из командиров "Азова" Дмитрий Кухарчук рассказал в интервью "Телеграфу". До войны в городе проживало около 430 тысяч человек. Сегодня же погибших в Мариуполе приходится хоронить прямо во дворах жилых домов. Еду готовят в подвалах на дровах, но продуктов, по словам местных, осталось максимум на неделю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ситуация сверхсложная, это даже не гуманитарный кризис, это откровенная попытка рашистской орды стереть город с лица земли. И вопрос не в "Азове", и не в военных, они просто хотят уничтожить город и всех его жителей, чтобы на примере Мариуполя показать всем городам Украины, что может с ними быть", – рассказал Кухарчук.

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"Я еще в 2014 году участвовал в защите Мариуполя, поэтому для меня это особенно болезненный вопрос. Сейчас оккупанты этот город просто уничтожают, убивая всех, кто там остается. Слово геноцид подходит под то, что они делают, лучше всего", – подчеркнул он.

Кухарчук отметил, что Мариуполь – очень важен для РФ, поскольку это сухопутный коридор в Крым. С 2014 года для Путина это цель номер один. Без Мариуполя Украина временно лишается доступа к Азовскому морю.

Сейчас город в окружении и под постоянными обстрелами из танков, артиллерии, а авианалеты россияне совершают почти каждый час. По словам Кухарчука, есть добровольцы, готовые пойти на деблокаду города – "их много и они мотивированы". Но решение принимает военное командование. В то же время советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что деблокировать город пока нет возможности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты предложили властям города сдаться и перейти на их сторону. По его словам, такое решение в мэрии никогда не будет принято. Он добавил, что ответ готов заранее: "Х*й вам, а не Мариуполь";

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал события в оккупированном Мариуполе крупным военным преступлением. По его словам, ЕС рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России.

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