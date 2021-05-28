В Мариуполе состоится уникальный перформанс 'Дорога домой': где посмотреть трансляцию

В Мариуполе в пятницу, 28 мая, на трассе Н-20 Мариуполь – Донецк состоится уникальный спектакль "Дорога домой". Его акцентом станет тема установления мира в восточном регионе Украины.

Об этом говорится на Facebook-странице события. Оно начнется в 20:30 и будет транслироваться на Youtube-канале Open Theatre и в Facebook.

Режиссером спектакля выступил Влад Троицкий. Он реализуется командой ГОГОЛЬFest в рамках проекта культурных инициатив "Диалог на языке искусства" при поддержке Украинского культурного фонда. Это единственный перформанс, который больше никогда не повторится.

В проекте будут задействованы этно-хаос группа DakhaBrakha, перформеры, актеры из Мариуполя и других украинских городов.

"Дорога домой" является рефлексией на актуальную сегодня тему для Украины, особенно Восточного региона. Акцентом является тема мира – того, что нас всех объединяет, что дает нам надежду, общее построение дома и развитие светлого будущего, общих желаний и начало создания современной, новой мифологии", – отметили организаторы события.

Так, в рамках спектакля "Дорога домой" на мосту будет расположено кинетическое сооружение в виде дерева с корнями. Оно закреплено таким образом, что верхняя часть располагается на поверхности, а нижняя – "корни" – находится под мостом, составляя впечатление прорастания поверхности насквозь. Высота инсталляции "Древо жизни" – 8 метров верхней части и 6 метров нижней части, ширина – 4-6 метров. Оно останется на мосту и после перформанса.

Как отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, несмотря на то, что в стране реконструируют дороги, самой важной остается дорога домой – в Украину.

"Сегодня в Украине масштабно реконструируются дороги. Так появилась новая трасса Мариуполь – Запорожье. Но главная дорога, которую мы строим уже шесть лет, не из бетона и асфальта. Это ментальная дорога домой – в Украину. Мы строим ее через развитие Мариуполя, через масштабные проекты, которые реализуются в нашем городе у моря. В этом мы видим миссию Мариуполя – быть витриной возрожденного украинского Донбасса. Мы боремся за возвращение людей. И наша главное и единственное оружие в этой борьбе – развитие", – отметил он.