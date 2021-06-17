В Мариуполе ребенку-диабетику власти подарили "запрещенные" сладости. Фото

В Мариуполе Донецкой области ребенку с диабетом подарили сладости, которые ему есть нельзя. Так, город ко Дню защиты детей передал малышу продукты с сахарозой – сок, конфеты, вафли и круассан.

Кроме того, этот презент семья получила только на текущей неделе, хотя праздник был еще 1 июня. Фотографию подарка 15 июня опубликовала в Facebook Алена Домашева.

В комментариях к посту женщина рассказала, что сыну подарок не показывала, ведь он очень расстроится, если получит такое.

"Городской совет вот такие подарки делает детям-диабетикам ко Дню защиты детей! Лучше бы инсулин вовремя закупили! И полоски с иглами выдали!" – возмутилась женщина. Она добавила, что уже две недели ожидает инсулин.

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Как сообщил местный портал 0629.com.ua, на скандал отреагировала директор департамента социальной защиты населения Мариупольского городского совета Ирина Коробка.

Она рассказала, что подарки, предусмотренные городской программой "З турботою про вас", бывают двух видов.

"У нас для детей с диабетом предусмотрены подарки со сладостями на фруктозе. Возможно, информацией о том, что сын заявительницы страдает сахарным диабетом, мы не владели – были внесены не все данные о ребенке. Но мы исправим ситуацию – выдадим подарок этому ребенку с фруктозой", – заверила Коробка.

Что касается поставок инсулина в Мариуполь, то они организованы государственной программой, утверждает директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель.

"Город на эти процессы не влияет", – заявил он, но пообещал, что разберется в ситуации.

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