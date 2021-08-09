В Мариуполе по программе 'Здоровая Украина' открылся активный парк 'Веселка'

В Мариуполе Донецкой области в рамках реализации программы президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина" открылась локация для активного отдыха в парке "Веселка". Эта локация стала уже третьей в области.

Всего в регионе планируется оборудовать 40 таких площадок, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своей официальной странице в Facebook.

"Мариуполь присоединился к сети активных парков. Третий в области. Продолжение следует!" – пишет Кириленко.

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Ранее подобные активные зоны уже были открыты в Краматорске и Марьинке. В ближайшее время в разных районах Донецкой области должно быть открыто 14 площадок для занятий спортом.

По данным главы ОГА, каждый парк будет иметь три обязательных элемента – лавочку, шведскую стенку и брусья с перекладиной. Все снаряды будут простыми, чтобы заниматься на них смогли даже начинающие.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что в рамках программы "Здоровая Украина" практически в каждом дворе Украины будет построена спортивная площадка. Всего их планируется установить 10 000.