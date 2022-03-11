В Мариуполе оккупанты стреляют в направлении мечети, где прячутся граждане Турции

Российские оккупанты обстреляли мечеть, которая расположена в городе Мариуполь. В этом здании укрываются 86 граждан Турции.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице советник местного городского головы Петр Андрющенко. Чиновник отметил, что в храме находятся 34 ребенка.

"Именно сейчас российская армия ведет обстрел из района поселка Широкая Балка в направлении города (без перерыва с 6 часов утра). Возникает логичный вопрос, знает ли господин Эрдоган (президент Турции – Ред.), что в эти минуты путин может уничтожить 86 его сограждан? Неужели лидер нации будет спокойно наблюдать за бесчеловечным уничтожением граждан Турции, ограничившись гарантией бессодержательных переговоров РФ и Украины?", – написал Андрющенко.

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Отметим, в Мариуполе сложилась критическая ситуация из-за действий оккупантов: российские военные бомбят город каждые полчаса, а авиация пускает снаряды преимущественно на жилые массивы. "Мы пережили два дня ада, Армагеддона, который нам устроили российско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия", – сообщил мэр Вадим Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта российские военные обстреляли детскую больницу в Мариуполе. В результате пострадали 17 человек: трое погибли, среди них один ребенок – девочка.

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