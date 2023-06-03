В Мариуполе оккупанты составляют списки на эвакуацию: повезет только 'добропорядочным'

Российские захватчики планируют провести эвакуацию в захваченном ими Мариуполе, однако повезет только "добропорядочным". В конце лета этого года враг ожидает активизации боевых действий.

Видео дня

В связи с этим в жилом комплексе "Невский" появились объявления о составлении списков на эвакуацию. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

В объявлении отмечается, что эвакуация из города будет позволена только "добропорядочным" жителям ЖК, у которых нет проблем с законом.

Так захватчики пытаются мотивировать местное население оплачивать коммунальные услуги. Люди должны сделать это до 30 июля текущего года.

В противном случае оккупанты угрожают мариупольцам административной ответственностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате мощного "хлопка", который произошел 28 мая в Юрьевке под Мариуполем, оккупанты потеряли танки Т-72 и теперь стягивают им на замену древние Т-62. Также захватчики свозят в регион дополнительные "Буки" для усиления своей ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!