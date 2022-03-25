В Мариуполе 'азовцы' точным выстрелом уничтожили БТР оккупантов. Видео

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В Мариуполе украинские военные продолжают давать отпор российским оккупантам. Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожили в городе очередной БТР противника.

Артиллеристы нанесли прицельный удар по бронетехнике врага. Видео момента появилось в Telegram-канале отдельного отряда специального назначения "Азов" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Так будет со всеми оккупантами, пришедшими на нашу землю", – говорится в сообщении.

Отмечается, что БТР агрессора был уничтожен вместе с пехотой вражеской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полку "Азов", бойцы которого продолжают защищать Мариуполь от российских оккупантов, показали новые потери противника. Минометчики из "Азова" одним выстрелом вывели из строя 4 единицы техники врага.

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