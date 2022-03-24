В Мариуполе украинские защитники точными ударами уничтожили ББМ и грузовики оккупантов. Видео

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В полку "Азов", бойцы которого продолжают защищать Мариуполь от российских оккупантов, показали новые потери врага. Минометчики из "Азова" одним выстрелом вывели из строя 4 единицы техники рашистов.

В "Азове" подчеркнули: минусуют оккупантов без нанесения ущерба жилой застройке города. Подтверждающее это видео показали в телеграмм-канале полка "Азов".

"Защитники Мариуполя прицельным выстрелом из миномета вывели из строя 1 ББМ и 3 грузовика оккупантов. В отличие от россиян, которые уничтожают украинские города полностью, наши минометчики бьют прицельно, не уничтожая при этом жилищную инфраструктуру", - отметили "азовцы".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Азов" уничтожил в Мариуполе 4 российских танка, БТРа и много пехоты.

Вместе с тем путинские преступники продолжают совершать военные преступления против мирных жителей города. Так, 22 марта российские захватчики сбросили на Мариуполь две сверхмощные бомбы.

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