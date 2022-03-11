В Луцке возросло количество жертв ракетного удара России: обнаружили тела еще двух человек

В Луцке возросло число погибших в результате ракетных обстрелов, которые утром 11 марта устроили российские оккупанты. Так, 4 человека погибли и 6 ранены.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко. По его словам, в настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

"По информации военных, обстрел произошел 4-мя крылатыми ракетами. По оценкам командования, возможно, были выпущены из бомбардировщика армии РФ из района Черного моря", – написал Погуляйко.

Напомним: в связи со взрывами в Луцке временно прекратили работу двух котельных на улице Карбышева и Арцеулова. Волынская облгосадминистрация сообщает, что взрывы прогремели в 5:45 на аэродроме вблизи Луцка. Предварительно сообщалось о двух погибших.

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В то же время, мэр города Игорь Полищук отметил, что городская система оповещения не сработала. Почему – придется выяснить военно-гражданской администрации и военным.

Отметим, российская армия к утру 11 марта также нанесла авиаудары по Днепру и Ивано-Франковску. Были попадания возле детского сада и многоквартирного жилого дома, разрушена двухэтажная обувная фабрика.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что только за 10 марта было уничтожено десять самолетов российских оккупантов. Также разбиты две колонны техники противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля в Луцке общественное формирование "Стражи порядка" мобилизовало подразделение из полутора тысяч бойцов, которые будут оказывать ожесточенное сопротивление оккупанту, если тот вздумает ворваться на Волынь. Из них был создан батальон оперативного реагирования "Луцк", который возглавил военный с опытом, подполковник Александр Тиводар.

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