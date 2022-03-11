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В Луцке и Днепре прогремели мощные взрывы. Фото и видео
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В Луцке и Днепре под утро 11 марта прогремели взрывы. Отметим, что в обеих этих городах после полномасштабного вторжения России было относительно спокойно.
Соответствующие кадры опубликовали местные жители в соцсетях. Данные о взрывах подтвердил в Facebook мэр Луцка Игорь Полищук (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Он отметил, что взрывы произошли в стороне аэродрома. Также глава города призвал не публиковать никаких точных адресов и координат.
Также несколько взрывов были слышны в Днепре. Однако там никаких подробностей пока неизвестно.
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