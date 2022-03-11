В Луцке из-за взрывов прекратили работу две котельные, а Чернигов остался без воды. Главное о ситуации по регионам

Утром 11 марта российские оккупанты совершили очередную атаку на ряд украинских городов. От мощных взрывов проснулись Днепр, Ивано-Франковск, Луцк и Чернигов.

В результате вражеского удара в Луцке вышли из строя две котельные, а в Чернигове пропало водоснабжение. OBOZREVATEL собрал главное по регионах страны на утром 11 марта.

По информации коммунального предприятия "Луцктепло", в связи со взрывами в Луцке временно прекратили работу двух котельных на улице Карбышева и улице Арцеулова. Волынская облгосадминистрация сообщает, что взрывы прозвучали в 5:45 на аэродроме вблизи Луцка. По предварительной информации, два человека погибло.

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По Днепру россияне нанесли три авиаудара около 6 часов утра. При этом попадание зафиксировали рядом с детским садом и многоквартирным жилым домом. Еще один удар был в двухэтажную обувную фабрику. В результате атаки на Днепр погиб один человек.

Также этой ночью Чернигов остался без водоснабжения. Оккупанты повредили водопроводную сеть.

В Киевской области продолжаются бои в Ирпене, Макарове и в районе Бородянки. Также враг совершил обстрел Белогородской и Бучанской общины, ракетный обстрел Барышевки Броварского района. Вражеские снаряды попали в жилые многоэтажные дома и жилищный сектор.

На Сумщине ночью снова бомбили Лебедин. Это происходит каждую ночь, российские вражеские самолеты сбрасывают бомбы на жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.

В Харьковской области ночью оккупанты попали в электроподстанцию ​​в Пятихатках в Харькове, возник пожар в общежитии. По предварительным данным, пострадавших нет. По области продолжаются бои с российскими военными в отдельных направлениях.

На Луганщине продолжаются артобстрелы Северодонецка и Рубежного с применением систем залпового огня. В Северодонецке много возгораний в жилых домах. В Рубежном – пожар в доме престарелых, также поврежден газопровод. В Лисичанск и Горный, где долгое время отсутствует водоснабжение, налажен подвоз технической воды.

В Одесской, Николаевской, Запорожской областях ночь прошла тихо. В Херсоне под утро были слышны сильные взрывы.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие и силы обороны дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию российских оккупантов по всем направлениям. В течение последних шести часов существенных изменений в положении войск РФ не произошло.

В то же время в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что только за 10 марта было уничтожено десять самолетов российских оккупантов. Также разбиты две колонны техники противника.

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