За сутки украинские военные уничтожили десять самолетов российских оккупантов – ВСУ

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Подразделения Вооруженных сил Украины за 10 марта уничтожили десять самолетов российских оккупантов. Также разбиты две колонны техники противника.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования Воздушных сил ВСУ. Среди новых потерь россиян – Су-25, Су-34 и "Грады" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, зенитно-ракетные войска сбили три штурмовика Су-25 и Су-34. Последний не долетел до аэродрома и упал на территории РФ.

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Еще два Су-25 сбили подразделения Сухопутных войск, один из них – с использованием американского ЗРК "Стингер".

Кроме того, 4 цели уничтожила украинская авиация – это также Су-25.

Украинские бомбардировщики ударили по двум колоннам военной техники оккупантов. Предварительно, речь идет о полке десантных войск РФ с полным комплектом техники, в том числе БМП и "Градами".

Также несколько целей уничтожили беспилотники "Байрактар" - среди них ЗРК "Бук".

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