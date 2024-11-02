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В Луцке на фресках Кафедрального собора святой Троицы изобразили волынских бизнесменов: кого можно узнать. Фото и видео

Дарья Дурова
Общество
4 минуты
1,3 т.
В Луцке на фресках Кафедрального собора святой Троицы изобразили волынских бизнесменов: кого можно узнать. Фото и видео

В Луцке поднялся скандал из-за рисунков волынских бизнесменов в верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы (Православная церковь Украины). Первые такие фрески появились полгода назад. Часть изображений уже готова – всего их, согласно плану, будет 12.

Видео дня

Издание misto.media показало кадры, снятые внутри храма. На фресках ктиторов – людей, которые жертвовали церкви деньги на реставрацию, ремонт и др. – можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других.

От читателей misto.media также получило фото портрета бизнесмена Игоря Палицы, народного депутата и партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Однако его изображения на стенах собора по состоянию на начало ноября уже отсутствует.

Кафедральный собор святой Троицы в самом центре Луцка реставрируется уже пятый год. Он был построен еще в XVIII веке и является памяткой архитектуры национального значения.

Иконописец собора, диакон Юрий Гетьманчук признал, что некоторые фрески меценатов действительно "вызвали противоречивые отзывы", поэтому их пришлось переделать. Сейчас работы вообще приостановлены "из-за шума", сказал церковник.

Он заявил, что список меценатов для изображения в соборе в качестве рекомендации предоставил руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Теперь рассматривается другой вариант – заменить рисунки ктиторов изображениями деятелями культуры и искусства.

Гетьманчук объяснил, что изображения на верху церковных стен посвящены Христу и богу, а на нижних рядах размещены киоты святых и эти портреты.

"Место выбрано такое, чтобы оно не относилось к иконам, не шло в композицию к сюжетам из христианства... Здесь они меньше просматриваются из храма, кто знает, где есть то место, тот увидит. На стенах собора изображают ктиторов, это давняя традиция", – сказал иконописец.

Волынские бизнесмены на стенах луцкого собора
Собор в центре Луцка попал в скандал
Портреты планируют заменить

Позже в комментарии misto.media некоторые волынские бизнесмены заявили, что якобы не давали своего согласия на размещение портретов в соборе.

Евгений Дудка, владелец агропредприятия "Вилия", утверждает, что для него это неожиданность, деньги он за это не платил и изображение нужно забрать из храма. "Там должны быть воины-герои", – сказал он.

Евгений Дудка

Волынский застройщик Виктор Чернуха умер в 2023 году. Его дочь Ирина Патлашинская сказала, что отец "действительно делал многое для громады и церкви, поэтому прижизненно ему присвоили титул ктитора, но быть изображенным в соборе – это точно не та слава, которую он хотел бы". Она уверяет, что никто не брал у семьи разрешение нарисовать Чернуху на церковных стенах.

Изображение Виктора Чернухи

Мэр Луцка Игорь Полищук прокомментировал изображение бизнесмена Игоря Палицы так:

"О существовании фрески со своим изображением Игорь Петрович Палица узнал от меня больше месяца назад, когда я увидел ее в соборе. Он сразу же попросил ее забрать, поскольку, по его мнению, это нарушает божьи заповеди и противоречит его морально-нравственным принципам. На следующий день фреска была демонтирована".

В Луцке на фресках Кафедрального собора святой Троицы изобразили волынских бизнесменов: кого можно узнать. Фото и видео

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