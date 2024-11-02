В Луцке на фресках Кафедрального собора святой Троицы изобразили волынских бизнесменов: кого можно узнать. Фото и видео

В Луцке поднялся скандал из-за рисунков волынских бизнесменов в верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы (Православная церковь Украины). Первые такие фрески появились полгода назад. Часть изображений уже готова – всего их, согласно плану, будет 12.

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Издание misto.media показало кадры, снятые внутри храма. На фресках ктиторов – людей, которые жертвовали церкви деньги на реставрацию, ремонт и др. – можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, владельца агропредприятия "Вилия" Евгения Дудку и других.

От читателей misto.media также получило фото портрета бизнесмена Игоря Палицы, народного депутата и партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Однако его изображения на стенах собора по состоянию на начало ноября уже отсутствует.

Кафедральный собор святой Троицы в самом центре Луцка реставрируется уже пятый год. Он был построен еще в XVIII веке и является памяткой архитектуры национального значения.

Иконописец собора, диакон Юрий Гетьманчук признал, что некоторые фрески меценатов действительно "вызвали противоречивые отзывы", поэтому их пришлось переделать. Сейчас работы вообще приостановлены "из-за шума", сказал церковник.

Он заявил, что список меценатов для изображения в соборе в качестве рекомендации предоставил руководитель Волынской епархии ПЦУ, митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Теперь рассматривается другой вариант – заменить рисунки ктиторов изображениями деятелями культуры и искусства.

Гетьманчук объяснил, что изображения на верху церковных стен посвящены Христу и богу, а на нижних рядах размещены киоты святых и эти портреты.

"Место выбрано такое, чтобы оно не относилось к иконам, не шло в композицию к сюжетам из христианства... Здесь они меньше просматриваются из храма, кто знает, где есть то место, тот увидит. На стенах собора изображают ктиторов, это давняя традиция", – сказал иконописец.

Позже в комментарии misto.media некоторые волынские бизнесмены заявили, что якобы не давали своего согласия на размещение портретов в соборе.

Евгений Дудка, владелец агропредприятия "Вилия", утверждает, что для него это неожиданность, деньги он за это не платил и изображение нужно забрать из храма. "Там должны быть воины-герои", – сказал он.

Волынский застройщик Виктор Чернуха умер в 2023 году. Его дочь Ирина Патлашинская сказала, что отец "действительно делал многое для громады и церкви, поэтому прижизненно ему присвоили титул ктитора, но быть изображенным в соборе – это точно не та слава, которую он хотел бы". Она уверяет, что никто не брал у семьи разрешение нарисовать Чернуху на церковных стенах.

Мэр Луцка Игорь Полищук прокомментировал изображение бизнесмена Игоря Палицы так:

"О существовании фрески со своим изображением Игорь Петрович Палица узнал от меня больше месяца назад, когда я увидел ее в соборе. Он сразу же попросил ее забрать, поскольку, по его мнению, это нарушает божьи заповеди и противоречит его морально-нравственным принципам. На следующий день фреска была демонтирована".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на подконтрольных Украине территориях Курской области России церковное имущество из пяти православных церквей было передано на хранение представителям религиозных громад Суджи и района. Это связано с обстрелами, которые РФ ведет по своей же территории.

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