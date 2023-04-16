На Черниговщине верующие освящали паски в разрушенной во время оккупации церкви: фото дня

Жители села Лукашевка Черниговской области пришли освящать паски на праздник Христово Воскресения в Вознесенскую церковь, которая пережила Вторую мировую, но не пережила полномасштабное вторжение России в Украину. Во время оккупации населенного пункта российские военные использовали здание как штаб и склад оружия и горючего.

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Этот храм, который является памятником архитектуры, был уничтожен в конце марта 2022 года. Фотографии Reuters, сделанные в церкви 16 апреля 2023 года, распространили многие интернет-паблики и СМИ.

Как видно на фото, верующие в праздничной одежде, с корзинками и свечами выстроились на территории разрушенной святыни в полукруг, чтобы священник почитал молитвы и освятил паски.

Несмотря на то, что перед ними была уничтоженная войной церковь, прихожане ПЦУ улыбались, радуясь светлому празднику.

Внутри помещения, как видно на фото, все полностью разрушено, фрагменты крыши, куски бетона, кирпичи и проч. валяется на полу. Известно, что после освобождения села от российских оккупантов внутри церкви были найдены тела мертвых.

Этот храм был возведен в 1913 году. Примечательно, что в прошлом большевики, захватив власть, закрыли Вознесенскую церковь и использовали ее тоже как склад (до 1988 года).

Как выглядела церковь в мае 2022 года:

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Армия России 16 апреля, на Пасху, нанесла удар из тяжелой артиллерии по храму в Никополе Днепропетровской области. Два человека получили ранения.

– В Пасхальную ночь войска РФ ударили по Запорожью. Вследствие обстрела пострадала церковь в селе Камышеваха.

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