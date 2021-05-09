В Луганске оккупанты устроили 'военный парад' по разбитым дорогам. Фото

Террористы так называемой "Луганской народной республики" 9 мая устроили в центре Луганска "парад победы".

Соответствующие фото мероприятия были опубликованы информационными ресурсами ОРДЛО, передает "Телеграф".

На кадрах видно, что в "параде" на Театральной площади была задействована военная техника в незначительном количестве с флагами СССР с серпом и молотом, флагами "ЛНР", а также с георгиевскими ленточками.

В центре города была установлена сцена с ковровой дорожкой с надписью "С Днем Великой победы", а также флаг с аналогичной надписью.

На фото также запечатлено плохое качество дорог в центре оккупированного города.

Кроме того, как сообщает российское издание "РИА Новости" в "ЛНР" развернули самую большую в мире георгиевскую ленту (символ, который запрещен в Украине). Как рассказал инициатор "акции", ее длинна 300 метров, ширина – 7,5, а сшили ее в Москве и в первый раз развернули в Смоленске в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском лагере "Артек", который находится в оккупированном Крыму, детей одели в форму и заставили принять присягу президенту РФ Владимиру Путину.