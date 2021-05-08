В оккупированном Крыму детей заставили принять присягу на верность Путину. Фото
В детском лагере "Артек", который находится в оккупированном Крыму, детей одели в форму и заставили принять присягу президенту РФ Владимиру Путину.
Соответствующие фото разместил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале.
"Оккупированный Крым, детский милитари-центр "Артек" 7 мая 2021. Юных ялтинцев, которые несколько месяцев проходили курс молодого бойца, привели к присяге на верность рейха и зачислили в путлерьюгенду. Им не сказали, что одевая детей в униформу, Рашка готовит из них убийц и пушечное мясо", – написал офицер.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В временно оккупированном Россией Крыму завершилась подготовка к празднованию Дня победы 9 мая. Так, агрессор решил провести в Севастополе "парад Победы" и продемонстрировать таким образом свою военную технику.
По данным опроса, жители России продолжают поддерживать оккупацию Крыма, которую осуществил президент Владимир Путин в марте 2014 года.