В оккупированном Крыму детей заставили принять присягу на верность Путину. Фото

В детском лагере "Артек", который находится в оккупированном Крыму, детей одели в форму и заставили принять присягу президенту РФ Владимиру Путину.

Соответствующие фото разместил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на своем Telegram-канале.

"Оккупированный Крым, детский милитари-центр "Артек" 7 мая 2021. Юных ялтинцев, которые несколько месяцев проходили курс молодого бойца, привели к присяге на верность рейха и зачислили в путлерьюгенду. Им не сказали, что одевая детей в униформу, Рашка готовит из них убийц и пушечное мясо", – написал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL :