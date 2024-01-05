В Литве заговорили о закрытии русских школ после стрельбы из-за войны в Украине

Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что планирует отказаться от школ, созданных специально для россиян. Это произошло после того, как двое российских подростков обстреляли из пневматического оружия своего одноклассника, поддерживающего Украину.

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Министр сообщил lrt.lt, что этот инцидент произошел из-за тяжелой интеграции россиян в литовское общество. По его словам, принять такое решение не составило труда, ведь в стране уже нет ни одной большой общины национальных меньшинств.

"Мы оцениваем и обсуждаем с командой, есть ли возможные пути постепенного закрытия школ для российского меньшинства. Мы оцениваем правовую базу и можно ли это вообще сделать. Если школа создана муниципалитетом, основатель может принимать решения. Но мы также хотели бы на государственном уровне принять решение чтобы эти школы для российских национальных меньшинств начали исчезать, потому что мы понимаем, что дети растут разделенными и им труднее интегрироваться в Литве", – сообщил Гинтаутас.

Кроме школ для русских детей, Литва имеет такие же для Польши. Но во втором случае, их не будут закрывать, ведь у обеих стран есть договоренность. "Есть договор и соглашения с Польшей, поэтому, конечно, не может быть и речи об отказе от этих школ национальных меньшинств", – пояснил министр.

Почему произошла стрельба

В канун Рождества двое подростков, обучающихся в школе района Науяместис в Вильнюсе, стреляли в своего одноклассника-россиянина из пневматического оружия. lrt.lt сообщает, что дети использовали пластиковые шары. Во время издевательств обидчики включили гимн ЧВК "Вагнер". По словам мамы, подростки отреагировали так, когда узнали, что ее сын не поддерживает полномасштабное террористическое вторжение России в Украину.

"Мне кажется, что есть большая потребность мобилизовать общество, чтобы мы как можно скорее это [агрессию – ред.] определяли, и тогда мы поможем специалистам, которые смогут рассказать этим детям о ситуации и попытаются погасить агрессию", – сказал министр.

Директор школы, в которой учатся подростки, Дануте Мишрене сообщила, что в тот же вечер родители обидчиков извинялись перед семьей пострадавшего. Она считает, что важно, чтобы эта ситуация не переросла в дискриминацию российских меньшинств.

Реформа русских школ в Литве

Ранее в Литве была утверждена реформа, предусматривающая в течение нескольких последующих лет перевести русские школы на преподавание всех предметов на латышском языке.

С 1 сентября 2023 года все литовские детские сады, а также первый, четвертый и седьмой классы перешли на преподавание на государственном языке. Второй, пятый и восьмой классы присоединятся с 1 сентября 2024 года, а третий, шестой и девятый классы – с 1 сентября 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилось видео, на котором литовцы "играли в собачку" с россиянкой, которая, вероятно, поздравляла кого-то по телефону с Новым годом. Такое отношение к согражданке сильно возмутило россиян.

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