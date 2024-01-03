В российских СМИ распространилось видео, на котором молодые ребята забрали у женщины телефон и бросали его друг другу, пока владелица пыталась отобрать девайс. Как утверждают пропаганды, ситуация произошла в Вильнюсе, Литва, а фигурантами скандала стали россиянка и местные жители.

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Когда именно было снято видео, неизвестно, но в нем слышно "поздравление" с Новым годом. Также остается непонятным, почему возник конфликт. В ролике можно услышать, что парни пытаются втолковать пассажирке, что она не у себя дома. Разъяренные россияне уже назвали литовцев "нацистами".

Ролик начинается с истошных криков женщины в автобусе с требованием отдать ей телефон. В ответ пассажиры заявили ей: "Тут не Россия, бл*ть".

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

Примечательно, что другие люди спокойно наблюдали, как парни бросали друг другу гаджет, а автор видео написала: "Только в Вильнюсе", добавив сердечки.

Пока россиянка кричала, что литовцы – "падлы", они продолжали бросать телефон, как это делают дети во время дворовой игры "собачка", когда один участник пытается отобрать мяч у других.

В конце женщина получила свой телефон назад, а литовцы вдогонку посоветовали ей "от***аться" от них. Эта сцена вызвала истерику в российских Telegram-каналах, где до сих пор не поняли, что в цивилизованных странах их народ презирают.

"Новогодний нацизм из Вильнюса. Пассажирка пыталась вернуть свой гаджет, но животные продолжали издеваться над ней", "Фашисты", "Сволочи", "Твари", – разверещались обиженные россияне.

Ранее OBOZ.UA писал, что один из граждан государства-террористки прибыл в Осло, Норвегию, где собирался обменять евро на местную валюту. Однако в денежной операции россиянину отказали при виде его паспорта.

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