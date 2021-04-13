В Крыму житель Сибири набросился на женщину, назвавшую его "понаехавшим": видео конфликта

В оккупированном Симферополе агрессивный житель Сибири набросился на женщину в общественном транспорте, доказывая, что приехал в Россию.

Видео опубликовал в YouTube 12 апреля местный житель Алексей. Он не уточнил, когда именно произошел инцидент, при этом на электронном табло указана дата 2 января (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Конфликт начался из-за того, что одна пассажирка сделала замечание другому за его хамское поведение, добавив фразу: "Понаехали тут…"

Услышав эти слова, мужчина подбежал к женщине и начал доказывать: "Я из Сибири. Ты в Украине жила, а я в Россию приехал".

Пассажирам с трудом удалось утихомирить россиянина, который никак не мог успокоиться, что его назвали "понаехавшим".

Осторожно, в видео содержиться нецензурная лексика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве попытались сорвать показ фильма о Крыме из-за слова "аннексированный". На показ пришло несколько десятков активистов SERB (прокремлевское движение), которые вызвали полицию.

Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин спрогнозировал возможную деоккупацию полуострова через 3-4 года. В частности, он заявил и о возможной ликвидации базы Черноморского флота РФ в Крыму.