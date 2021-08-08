В Крыму силовики России сорвали богослужение в монастыре ПЦУ

В оккупированном Крыму представители "силовых структур" РФ ворвались в помещение мужского монастыря Святого Димитрия Солунского ПЦУ в селе Балки Белогорского района. Они не дали провести богослужение и составили протокол.

Об этом сообщил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). По его словам, представители оккупационной администрации Российской Федерации "совершают незаконные действия против Крымской епархии ПЦУ, не дают проводить богослужения и составляют протоколы".

Кориневич отметил, что нарушения прав верующих, свободы совести и вероисповедания являются "системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя".

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Как пишет "Голос Крыма", незаконные действия совершили следователи "Центра противодействия экстремизму" Симферополя, руководителем которого является майор Владимир Гореванов.

Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили остановить утреннее богослужение. Свои действия "силовики" объяснили тем, что настоятель храма "осуществляет незаконные действия, совершая молитву в помещении в несоответствии с российским законодательством".

К слову, силовики – представители правоохранительных органов, разведывательных организаций, вооруженных сил и прочих государственных структур, которым государство делегирует свое право на применение силы (эти организации принято называть силовые министерства, силовые ведомства, силовые структуры).

Напомним: Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о совместном сотрудничестве по охране общественного порядка и обеспечению безопасности. Силовики обеих стран также намерены вместе бороться с терроризмом и экстремизмом.

Совместная работа будет проводится в виде консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений (тренировок) и прочее. Также в документе отмечено, что силовики РФ и Беларуси могут налаживать другие "взаимоприемлемые формы сотрудничества".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Крыму российские силовики провели обыски в домах у крымских татар. В результате было задержано по меньшей мере шестеро (по версии ФСБ – семеро) человек.