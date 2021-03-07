В Крыму продолжают пересыхать реки и водохранилища. Опубликована карта

Во временно оккупированном Россией Крыму продолжают стремительно мелеть водохранилища, которые питают крупные города.Их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде.

Об этом пишет "Крым.Реалии". Отмечается, что засуха отразилась на водохранилищах, которые много лет обеспечивали водой регионы полуострова. На данный момент около десятка из них или обмелели, или совсем истощены.

В частности в Симферополе из-за истощения водохранилищ жители с сентября получают воду по графику – по три часа утром и вечером. Затем на такой же график перевели жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района.

Симферополь и ближайшие к нему населенные пункты в прежние годы обеспечивались водой из трех водохранилищ: Аянского, Симферопольского и Партизанского. Однако уровень воды в них еще прошлой осенью упал до критических отметок. Таким образом, Симферополь потерял свою главную водную артерию и на данный момент его обеспечивают водой из подземных скважин.

Кроме того, в начале марта в так называемом министерстве ЖКХ оккупационного правительства Крыма сообщили о полном истощении двух водохранилищ – Симферопольского и Загорского. Эти регионы тоже несколько месяцев живут по графику водоснабжения. В начале года ограничения временно отменяли.

Также критически низкий объем воды сохраняется в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту. К катастрофе, как пишет издание, приближаются водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во временно оккупированном Россией Крыму пересохли еще два водохранилища – Симферопольское и Загорское. Уровень воды в них прошел отметку "мертвого объема".

В сети появилось очередное фото с последствиями засухи в Крыму. На нем видно, что на месте Загорского водохранилища образовался пустырь.