В Крым никто не едет: пляжи стоят пустые, а владельцы гостиниц выставляют недвижимость на продажу

В Крыму начался летний курортный сезон, а пляжи стоят практически пустыми. Россияне не едут на полуостров опасаясь наступления ВСУ, взрыва на химическом заводе Крымский титан, который россияне успели заминировать, а также отсутствия воды из-за подрыва Каховской ГЭС.

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Гостиницы заполнены на 30-40%, а владельцы аппартаментов и мини-гостиниц начали распродавать недвижимость.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Пляжи в Крыму пустуют

Летний курортный сезон в Крыму никак не может начаться на полную. В благополучные годы в середине июня уже пляжи были заполнены отдыхающими. Вода прогрелась до 21-22 градусов, купаться можно, но практически все лежаки на пляже пустуют. А на песочке греется пару десятков человек.

"Я считаю, что мне повезло в этом году. Никогда еще не видел такого пустого Крыма. Раньше в это время в Алуште, куда я люблю ездить, места нужно было занимать с утра пораньше. А теперь вышел в любое время, а тут простор", – рассказывает житель Воронежа Николай.

На полуостров он приехал на своем автомобиле по Крымскому мосту. Немного переживает, что если что-то начнется и ему придется срочно бежать домой, может застрять возле моста. Или вообще его подорвут и он будет пытаться уехать на пароме.

"Цены на жилье можно сбивать, потому что желающих отдыхать тут нет. Я, например, в Алуште снял комнату с удобствами, кондиционером и микроволновкой за 800 рублей (350 грн. – Ред.) в сутки. Это очень дешево. Хозяйка хотела 1200 рублей (525 грн. – Ред.), но согласилась уступить", – делится Николай.

В Ялте цена на место в комнате стартует от 600 руб. (260 грн. – Ред.). За квартиру в новом ЖК недалеко от моря просят 4000-5000 руб. (1750 - 2200 грн. – Ред.) в июне. Добавляют, что в июле будет дороже, но все зависит от наплыва туристов.

Кафе, рестораны вдоль набережной Ялты хоть и открылись, но стоят полупустыми – народу очень мало.

Все боятся ехать в Крым

Светлана Михайловна из большой Ялты уже много лет сдает комнаты отдыхающим и говорит, что это самый худший сезон, который она помнит.

"Я даже не знаю, можно ли его сравнить с 2014 годом. Самолеты к нам теперь не летают, но есть мост и железная дорога. Но люди все равно не едут. У меня в июне не было ни одного туриста! На июль практически нет брони. Все боятся", – поясняет пенсионерка.

По ее словам, россияне боятся взрывов, о которых пишут чуть ли не каждый день. Боятся наступления украинской армии. В последнее время у них появился страх взрыва на химическом предприятии. А после взрыва Каховской ГЭС ее завалили сообщениями с вопросом – а что у вас с водой?

"Я людей понимаю, они едут спокойно отдыхать, а не вздрагивать от малейшего хлопка или дыма. Зачем нужно было минировать этот химический завод в начале курортного сезона? Мало того, что окопы нарыли на песчаных пляжах. И что теперь нам делать?", – жалуется женщина.

Местные блогеры выполняют социальный заказ и пытаются уговорить россиян приехать на пролуостров. Они бегают по пляжам и уверяют, что народу тут полно. Хотя на видео понятно – отдыхающих нет.

Среди тех, кто загорает много самих крымчан, которые приехали со степной части полуострова, где есть опасность химической катастрофы. Также достаточно беженцев с Луганской и Донецкой, с Херсонской и Запорожской областей.

Гостиницы пустуют, жилье распродают

Очень печальная ситуация с гостиницами, особенно небольшими и средними. Многие из них до сих пор еще не открывались, поскольку никаких бронирований у них нет. Другие открылись наполовину.

"Я разговаривала с владельцами частных мини-гостиниц в Ялте, Судаке, Евпатории. Они говорят, что рассчитывают хотя бы на 35-40% заполняемости. В противном случае им нужно закрываться, или работать в убыток. В крупных гостинцах могут быть брони за счет каких-то социальных государственных программ. Привезут семьи беженцев, переселенцев.

Что касается санаториев, то тоже – они выживают за счет бюджетных заказов. Т.е. туда приедут те же переселенцы, россияне по профсоюзным путевкам от предприятий. Крымские лагеря также заполнены на 40-50% детьми из Белгородской, Курской областей, детьми с Запорожской и Херсонской областей", – рассказывает крымчанка Алина, которая занимается анализом заполняемости курорта.

Многие отели и гостиницы готовы делать скидки для курортников, лишь бы заполнить свои номера. Но скорее всего им это не удастся.

Поскольку это уже не первый неудачный сезон на полуострове – то коронавирус, то война – многие владельцы курортной недвижимости от нее избавляются.

Есть те, кто специально под сдачу накупил квартиры в новых ЖК, а теперь они пустуют.

"В июне у меня заполнено процентов 30 жилья. Стоят прекрасные квартиры с видом на море, недалеко от Набережной всего за 4000-5000 руб. (1750 - 2200 грн. – Ред.) в сутки, там могут разместиться от двух до пяти человек. С горячей водой, стиралкой, кухней, холодильником, кондиционером. Хозяева уже начинают их выставлять на продажу, потому что не уверены, что в ближайшие годы хоть что-то смогут отбить. Сейчас даже гостиницы распродают, боятся, что еще их и разбомбят", – рассказывает риэлтор из Крыма на условиях анонимности.

А что будет с водой?

После подрыва Каховской ГЭС первый вопрос у отдыхающих – что с водой. С ней на полуострове всегда было не очень хорошо. А сейчас есть угроза повторения ситуации 2015-2021 годов, когда воду подавали по часам даже в Ялте.

Пока еще полуостров не ощущает дефицита питьевой воды, поскольку за полтора года после вторжения оккупанты успели заполнить практически все пересохших водохранилища. Проблемы начнутся через год-два.

Но уже жалуются те, кто занимается сельским хозяйством. Например, после того как заработал Северно-Крымский канал в прошлом году, тут начали сажать рис, для которого требуется много воды. После подрыва Каховской ГЭС таких благоприятных условий для риса уже не будет.

Люди вновь вспомнили о своих скважинах, заполняют емкости водой, чтобы дотянуть до осени. И планируют вновь переходить на выращивание более стойких к засухе растений. Они не верят заверениям оккупационной власти о том, что полуостров обеспечен водой на полтора года за счет наполненных хранилищ.