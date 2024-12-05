В Кропивницком переселенце из Донбасса получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Для людей, которые эвакуировались из прифронтового Донбасса в Кропивницкий, Фонд Рината Ахметова передал более 1,5 тысяч продуктовых наборов. Выдачи производятся в хабе "Єднання", работающего в городе.

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Получить помощь могут ВПЛ из Покровского района, а также Бахмутской, Угледарской и Константиновской общин, которые относятся к следующим категориям:

— люди с инвалидностью,

— малообеспеченные люди,

— многодетные семьи,

— люди старше 65 лет,

— семьи с детьми.

В составе каждого продуктового набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд Рината Ахметова передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.