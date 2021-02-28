В Кривом Роге школьницы напали на девушку: избиение снимали на видео

В одной из школ Кривого Рога несколько девушек жестоко избили ровесницу, а издевательство снимали на видео.

Об этом факте сообщил в Facеbook местный активист и блогер Алексей Таймурзин. По его словам, инцидент произошел на территории школы №15 в Дзержинске районе города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Сначала подростки заставили девушку встать на колени и просить прощения у своих обидчиц. Одна из них ответила, что не прощает, а затем ударил свою жертву по голове.

После этого девушку повалили на землю, нанося ей удары по всему телу.

"Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях", – написал Таймурзин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре сына завуча элитной школы обвинили в избиении девочки: ребенку зашивали голову.

В Украине всех школьников, которые совершали буллинг (травлю) своих сверстников, будут ставить на профилактический учет в подразделения ювенальной превенции Нацполиции.