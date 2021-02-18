В Кривом Роге работница 'Укрпочты' отказалась обслуживать клиента на украинском. Видео скандала

В Кривом Роге на Днепропетровщине сотрудница "Укрпочты" нарушила Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", отказавшись обслуживать посетителя на украинском.

Мужчина снял все, что происходило в отделении почты. Ролик опубликовали на YouTube-канале "Baba Kit" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Криворожанин зашел в одно из отделений "Укрпочты" на 95-м квартале. Он обратился к работнице на украинском, но в ответ услышал русскую речь. Также он поинтересовался у женщины, почему она находится на рабочем месте и обслуживает клиентов без маски.

"Я разговариваю, как мне удобно. Мне никто ни на каком языке не запрещал разговаривать", – парировала работница, которая отказалась назвать свое имя.

После этого она вызвала полицию в связи с тем, что мужчина снимал ее на телефон и назвала посетителя "буйным". Запись обрывается на том моменте, когда женщине перезвонили правоохранители, после разговора с которыми она начала набирать что-то на клавиатуре компьютера.

Автор видео пообещал отправить запись руководству "Укрпочты".

Напомним, 16 января, в Украине вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Таким образом состоялся окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого Украину накрыли скандалы из-за языкового закона. Люди начали массово жаловаться на нарушения нормы работниками сферы обслуживания, в некоторых городах разгорелись серьезные конфликты.