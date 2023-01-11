В Кривом Роге провалились под лед и утонули двое детей: выяснились детали трагедии. Фото

В одном из населенных пунктов под Кривым Рогом произошла трагедия – двое детей провалились под лед. Оба несовершеннолетних не смогли выбраться из воды и погибли.

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Происшествие произошло в поселке Чабаново. Об этом сообщает местное издание "Свої" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, брат и сестра 9 и 5 лет 10 января ушли днем из дома. Они гуляли по тонкому льду на местном пруду и провалились.

Тела несовершеннолетних обнаружили вечером в десятках метров от берега сами родители.

Правоохранительные органы разбираются по всем обстоятельствам происшествия. По предварительным данным, семья благонадежна и не состоит на учете в социальных службах.

Напомним, 51-летний житель села Нижняя Дубечня Киевской области провалился под лед и утонул, когда пошел гулять с собаками. Питомцы провалились под лед на замерзшем ставке, хозяин полез в воду, чтобы спасти животных, но сам погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря рыбак провалился под лед и погиб. Еще до приезда спасателей его тело из воды достали товарищи.

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