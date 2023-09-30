newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

В Кривом Роге полиция обнаружила трехметровые кусты конопли: владелицей оказалась 71-летняя бабка. Фото и видео

Ольга Ганюкова
Общество
1 минута
510
В Кривом Роге полиция обнаружила трехметровые кусты конопли: владелицей оказалась 71-летняя бабка. Фото и видео

В Кривом Роге правоохранители обнаружили трехметровые кусты конопли. Обладательницей "урожая" оказалась 71-летняя бабка.

Женщине грозит штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

"29 сентября на основании определения следственного судьи правоохранители провели обыск на территории частного домовладения Центрально-Городского района по месту жительства 71-летней женщины. В результате следственного действия сектор дознания совместно с отделом криминальной полиции Криворожского РУП обнаружили и изъяли кусты конопли", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кусты отправили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса.

В Кривом Роге полиция обнаружила трехметровые кусты конопли: владелицей оказалась 71-летняя бабка. Фото и видео
В Кривом Роге полиция обнаружила трехметровые кусты конопли: владелицей оказалась 71-летняя бабка. Фото и видео
В Кривом Роге полиция обнаружила трехметровые кусты конопли: владелицей оказалась 71-летняя бабка. Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области сожгли коноплю, которую обнаружили на территории Чаплинской территориальной громады. Объем изъятого наркотического сырья оценивается в 300 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber . Не ведитесь на фейки!