В Кривом Роге полиция обнаружила трехметровые кусты конопли: владелицей оказалась 71-летняя бабка. Фото и видео
В Кривом Роге правоохранители обнаружили трехметровые кусты конопли. Обладательницей "урожая" оказалась 71-летняя бабка.
Женщине грозит штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Днепропетровской области.
"29 сентября на основании определения следственного судьи правоохранители провели обыск на территории частного домовладения Центрально-Городского района по месту жительства 71-летней женщины. В результате следственного действия сектор дознания совместно с отделом криминальной полиции Криворожского РУП обнаружили и изъяли кусты конопли", – говорится в сообщении.
Кусты отправили на экспертизу.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области сожгли коноплю, которую обнаружили на территории Чаплинской территориальной громады. Объем изъятого наркотического сырья оценивается в 300 миллионов гривен.
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