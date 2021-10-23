В Кривом Роге 9-летняя девочка выпала из окна многоэтажки: ребенок чудом спасся от смерти. Фото

В субботу, 23 октября, в Кривом Роге 9-летняя школьница выпала из окна многоэтажки. На удивление ребенок, упав с высоты четвертого этажа, остался жив и почти невредим.

Об этом сообщило местное издание "Первый городской". Отмечается, что инцидент произошел на улице Соборности около 15 часов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

О происшествии правоохранителям сообщили местные жители. Они услышали глухой удар, а выглянув в окно, увидели, что на земле лежит девочка, которая живет в этом же доме.

На место происшествия приехали полицейские и медики. Девочку госпитализировали, а правоохранители остались выяснять обстоятельства.

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Одна из жильцов дома, проживающая этажом ниже, рассказала полиции, что ребенок выпал из окна своей квартиры. Женщина вышла в магазин и видела, что во дворе играли дети, а девочка выглядывала из окна и звала свою подругу. Соседка обратила внимание на то, что ребенок был одет в верхнюю одежду. Когда женщина вернулась домой, то увидела девочку уже на земле и людей возле нее.

По словам очевидцев, после падения ребенок был в сознании, мог шевелить конечностями.

Медики из скорой зафиксировали у девочки ушибы и кататравму. По предварительным выводам, серьезных повреждений у нее нет.

Очевидцы предполагают, что девочке удалось выжить благодаря тому, что она была одета в верхнюю одежду – это могло смягчить удар.

В больницу ее сопровождала мама. О семье соседи хорошо отзываются, в этом они живут давно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве 15-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и погибла на месте.