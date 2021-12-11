В Краматорске установили памятник убитому оккупантами 16-летнему Степану Чубенко. Фото

В городе Краматорск Донецкой области открыли памятник игроку юношеской сборной футбольного клуба "Авангард" Степану Чубенко. Парня жестоко пытали и убили летом 2014 года оккупанты.

Над проектом памятника работал краматорский скульптор Игорь Нестеренко. Степан Чубенко изображен в полный рост с мячом в руках, в динамичном движении. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что в память о Степане руководство футбольного клуба приняло решение навсегда закрепить за ним первый номер. Открывали памятник мама погибшего школьника и городской голова.

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Погибшего 16-летнего парня посмертно наградили орденами "Народный Герой Украины", "За мужество" III степени, медалью "За жертвенность и любовь к Украине", а также нагрудным знаком "Кровь за Украину".

Также в честь погибшего героя уже установлена мемориальная доска в школе, где он учился и памятная доска у входа на стадион "Авангард". С 2015 года ежегодно в Краматорске проводится футбольный турнир памяти Степана Чубенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16-летний Степан Чубенко был схвачен и убит террористами "ДНР" за проукраинскую позицию в июле 2014 года. Юноша был задержан в Краматорске за желто-голубую ленту на рюкзаке.

В июне 2017 года убийца Чубенко Вадим Погодин был задержан в Крыму по запросу украинской власти и помещен в изолятор временного содержания в Симферополе. Однако оккупационные власти Крыма отказались выдать террориста украинской стороне. Позже появилась информация, что Погодин был отпущен на свободу.

Напомним, мама юного украинского патриота Степана Чубенко растрогала сеть воспоминаниями женщины-очевидицы о последнем дне жизни мальчика.