В Комитете солдатских матерей признали, что в Украине погибло 16 тысяч российских военных

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова дала интервью, в котором открыто заявила о большом количестве погибших российских военных. Она отметила, что склонна верить тем спискам, которые подает Украина о потерях солдат РФ.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале "Скажи Гордеевой". "У нас есть списки, которые вывешивает украинская сторона. Они достоверные. Все, что там есть в основном правильно", – сказала Мельникова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что не может предположить, какой число российских военных находится на территории Украины.

"Можно было отслеживать, пока они на границу собирали. Мне позвонила мать контрактника и сказала, что их подразделение вывели оттуда, потому что у них потери большие. А сейчас, сколько там, ротация какая – я не представляю. У меня есть списки, которые дает украинская сторона и я склонна верить, потому что они поименные", – отметила Валентина Мельникова.

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Кроме того, секретарь Союза комитетов солдатских матерей РФ подчеркнула, что в отличие от Украины, российская сторона не дает данные о том, где держит тела погибших или попавших в плен украинцев.

"Сколько бы ни было погибших, мои оценок нет. Я лишь могу исходить из того, что какая-то сторона дает число. Я могу оценить правильно или неправильно. В принципе, верно", – сказала она.

Добавим, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 тыс. 100 человек личного состава. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что за месяц войны в Украине Россия потеряла больше солдат, чем за 2,5 года войны в Чечне. Также потери армии РФ превысили потери СССР в Афганистане за 10 лет войны.

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