В колонии рассказали, кто приезжает на свидания к виновнице ДТП в Харькове Зайцевой

К Елене Зайцевой, которую суд признал виновной в смертельном ДТП 2017 года, в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, и которая отбывает срок в Покровском исправительном центре (Днепропетровская область) несколько раз приезжала бабушка, но чаще к ней ездит мама.

Как рассказала в блиц-интервью OBOZREVATEL начальник Покровского исправительного центра №79 Инна Мицюк, Елена Зайцева ведет себя "достаточно тихо" в отличие от других заключенных. А со стороны администрации к ней нет никаких претензий.

На вопрос с кем за это время подружилась осужденная, Мицюк ответила, что такое понятие, как дружба в местах заключения достаточно условное. А в тюрьмах отбывают срок наказания "разные люди, которые также могут обмануть".

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"Тут можно и нужно просто общаться – не закрываться, не быть изгоем. А в душу пускать – этого здесь делать не надо, не то это место", – сказала начальник исправительного центра.

В то же время, Мицюк отметила, что другие заключенные не относятся к Зайцевой, как к "мажорке", так как сами сидят в тюрьме за аналогичные преступления – ДТП.

Елена Зайцева работает в швейном цеху на участке украинской вышивки. В месяц она зарабатывает около 1800 гривен. С этой суммы вычитают подоходный налог, военный сбор, а также за питание, коммунально-бытовые условия.

"Так что практически вся зарплата осужденного уходит на эти выплаты. Она ведь поехала не на золотые прииски, потому пострадавшим выплачивает такие маленькие суммы", – объяснила Мицюк.

Говоря о личном времени Зайцевой, она отметила, что передвигаться свободно девушка может только во внутреннем дворе в часы отдыха. Еще Зайцева имеет доступ к интернету, но только лишь к общедоступным сайтам, например, новостям. Телефона у нее нет. Общаться с близкими она может по скайпу в отведенное для этого время.

Известно, что 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Елене Зайцевой, которая была за рулем автомобиля Lexus, дали 10 лет, а также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

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